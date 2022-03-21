Яннис Адетокумбо – о травме колена в 2021 году: «Если бы я получил еще одно растяжение, это был бы конец»

рассказал о повреждении колена, которое он получил в 1-м матче финальной серии плей-офф 2021 года против .

Звездный форвард признался, что ситуация была настолько серьезной, что могла завершить его карьеру.

«В первом матче был момент, когда бросил по кольцу, и я наступил ему на ногу. Вы знаете, как он выбрасывает ногу во время броска, я пытался избежать удара, но он пнул меня по ноге, и моя нога согнулась.

По сути, произошло следующее: если бы я получил еще одного растяжение, это был бы конец. Там нечему было рваться. Все уже было порвано. Эта штука, которая защищает от разрыва связок, когда вы получаете растяжение, отсутствовала. Она была порвана. Так что если бы я получил еще одно растяжение, это был бы конец», – рассказал Яннис.

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