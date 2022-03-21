Велимир Перасович: «УНИКСу нужно выиграть три оставшихся матча, чтобы сохранить за собой верхнюю строчку в таблице»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение от «Зенита» (80:84) и заявил, что команде необходимо выиграть три оставшихся матча регулярного чемпионата Лиги ВТБ, чтобы сохранить первое место в турнирной таблице.

«В первую очередь, поздравляю «Зенит» с победой. Но мне бы также хотелось поблагодарить своих игроков за то, что проявили мужество и сражались до конца против сильнейшей на данный момент команды .

Считаю, мы боролись и показали свой максимум, но нам нужно внести коррективы. Потому что нелегко играть против такого соперника, как , всего с двумя большими игроками и новым центровым, который присоединился к команде только утром.

Благодарю болельщиков за поддержку! До конца регулярного чемпионата осталось провести 3 матча, каждый из которых для нас сродни финалу. Нам нужно выиграть все игры, чтобы сохранить за собой верхнюю строчку в турнирной таблице. Мы будем бороться!» – сказал Перасович.

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