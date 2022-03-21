Дмитрий Кулагин: «Моня, Вяльцев и Фридзон подняли атмосферу в раздевалке «Зенита»

Защитник рассказал о состоянии команды перед матчем Единой лиги ВТБ с .

«Мы играем с лидером Единой лиги ВТБ. У нас было много времени, чтобы подготовиться к этому матчу. Я полагаю, что игра предстоит интересная, игра будет физически непростая.

Думаю, что обе команды будут хорошо настроены и мотивированы, и готовы побеждать. Победа останется за тем, кто будет лучше выполнять установки на игру. Я надеюсь, что мы покажем хороший баскетбол и увезем из Казани победу. Да, мы одержали уже одну победу над УНИКС и планируем победить во второй раз.

Сергей Александрович, Егор Иванович, Виталий Валерьевич – прекрасные ребята и отличные исполнители, легенды нашего спорта. Так или иначе мы прислушиваемся к их советам. Они подняли атмосферу в раздевалке, изменили тонус тренировок. Благодарю, за то, что имеем возможность играть и биться вместе с ними плечом к плечу», – заявил Кулагин.

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