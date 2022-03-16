Мэр Нью-Йорка: «Не собираюсь гнаться за графиком сезона НБА»

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс прокомментировал возможность отмены постановления, которое запрещает защитнику Кайри Ирвингу играть в домашних матчах команды.

«Я не смотрю на одного человека. Слежу за тем, чтобы мой город не закрылся и мне не пришлось иметь дело с этим кризисом снова. Я не собираюсь гнаться за графиком сезона НБА», – сказал Адамс.

Ирвинг не сыграл ни одного матча на арене «Бруклина» в Нью-Йорке из-за отказа от вакцинации. При этом игрок имеет право находиться на домашних матчах в качестве зрителя

Ранее некоторые игроки «Нетс» высказались в пользу отмены постановления, которое ограничивает появление защитника на площадке.

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