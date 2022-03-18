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Sports.ru NBA

    В марте в НБА уже 8-й раз набирают 50 очков за матч. Это лучший результат за 50 сезонов

    Теги Детройт НБА Кайри Ирвинг Карл-Энтони Таунс Саддик Бей Баскетбол

    Легкий форвард «Детройта» Саддик Бей обновил личный рекорд результативности в выездном матче с «Орландо» (134:120), набрав 51 очко.

    В НБА это уже восьмой случай в марте, когда один игрок набирает как минимум 50 очков за матч. Это лучший результат за 50 сезонов, последний раз подобное происходило в декабре 1962 года, когда было зафиксировано девять игр с как минимум 50 набранными очками.

    Всего в нынешнем сезоне лиги состоялись 17 матчей с 50 очками. Бей стал 13-м игроком, который выдал подобную результативность в текущем розыгрыше, это повторение рекорда НБА.

    На этой неделе Карл-Энтони Таунс («Миннесота») и Кайри Ирвинг («Бруклин») набирали по 60 очков.

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