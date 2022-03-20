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    Журналист ESPN: «Люди ведут себя так, как будто Кайри Ирвинг является игроком уровня Стефена Карри»

    Теги Голден Стэйт Бруклин НБА Стефен Карри Кайри Ирвинг Баскетбол

    Журналист ESPN Тим Бонтемпс критически отозвался об игре защитника «Бруклина» Кайри Ирвинга.

    «Люди ведут себя так, как будто Ирвинг является игроком уровня Стефена Карри. И я не понимаю этого. Он никогда не претендовал на MVP. Он никогда не претендовал на попадание в пятерку лучших игроков НБА. Он дважды попадал в лучшие пятерки – во вторую и в третью. И он постоянно травмирован.

    Он забил один из лучших бросков в истории плей-офф. Несомненно, это выдающийся снайпер. Но еще он бросил команду в нынешнем сезоне. Он устроил бойкот «Селтикс» в 2019 году. И его первые три года в «Кавальерс» были настоящей катастрофой. Его карьеру спас Леброн Джеймс, который решил поиграть в его команде», – сказал Бонтемпс.

    Недавно Ирвинг набрал 50 очков в матче против «Шарлотт», а через неделю отметился 60 очками в игре с «Орландо». Многие в лиге называют его самым техничным баскетболистом в истории.

    В нынешнем сезоне защитник не играет в домашних матчах «Нетс» из-за отказа от вакцинации.

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