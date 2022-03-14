Сергей Кущенко: «Можно сказать, что в Лиге ВТБ сейчас началось второе межсезонье»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о важности нынешнего этапа сезона, когда в командах произошли серьезные кадровые изменения.

«Сейчас очень важный момент для всех команд лиги - то, как они перестроятся в текущей ситуации, в итоге и определит результат. Комплектация сейчас происходит в режиме «с колес», можно сказать, что началось второе межсезонье. Лига дала командам все необходимые инструменты и возможности для того, чтобы они добавили в составы новых игроков. Свой шанс получат и ветераны российского баскетбола, и молодые игроки, и новые легионеры.

Сегодня ожидается противостояние двух брендов - ЦСКА и «Зенита» - такой матч никогда не потеряет в актуальности. В Питер возвращаются легионеры, и уже готовы помочь такие легенды, как Виталий Фридзон и Сергей Моня. У ЦСКА тоже изменения в составе и свой первый матч должен провести новичок Каспер Уэйр, он добавит энергии армейцам. На первый план здесь выйдет тренерская дуэль - сейчас как никогда важен план на игру от Димитриса Итудиса и Хавьера Паскуаля. Это два топовых специалиста, которые в любой ситуации играют на победу. Сегодня нас всех ждет отличный баскетбол в Москве», - сказал Кущенко.

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