Сергей Кущенко: «Матчи Лиги ВТБ обслуживают только российские рефери»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о текущей ситуации с арбитрами в лиге.

«Наши матчи обслуживают только российские рефери.

Те судьи, которые работали на матчах Евролиги и Еврокубка, пока не могут работать в Единой лиге. С одной стороны, их не хватает. Все-таки классные арбитры также поднимают качество баскетбола. С другой — наши рефери, как и молодые игроки, приобретают бесценный опыт.

Лига не сомневается, что в плане судейства никаких нареканий не будет. А когда ситуация немного устаканится, то, думаю, сможем вернуть иностранных арбитров, с которыми сотрудничаем долгое время», – сказал Кущенко.

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