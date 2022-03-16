Сергей Кущенко: «Отстранение российских клубов и аннулирование результатов противоречат всем регламентам международного спорта»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в интервью «Известиям» высказался о решении Евролиги отстранить все российские клубы от участия в турнирах под эгидой организации.
«Евролига не обозначает свою позицию. В кулуарах прошла информация, что Еврокубок — убыточный турнир и именно в него на следующий сезон могут быть приглашены наши клубы. Думаю, решение будет принято не раньше, чем в период проведения «Финала четырех» в Белграде.
Если говорить про текущий розыгрыш Евролиги и Еврокубка, то маловероятно, что наши клубы восстановят. Хотя приостановка их участия и аннулирование результатов противоречат всем регламентам, по которым до этого жил международный спорт. А сейчас все решения принимаются без правового статуса. Захотели — убрали. Захотят и вернут. Видимо, сейчас такой подход в современном мире.
Нам важно продолжать наш проект. Важно, чтобы Единая лига была международным и конкурентным турниром», – сказал Сергей Кущенко.
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