Сергей Кущенко: «Предварительно все серии плей-офф Лиги ВТБ будут до трех побед. Финальная — до четырех»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в интервью «Известиям» заявил, что на предстоящем совете лиги будет обсуждаться возможное увеличение времени для дозаявки игроков, а также новый формат плей-офф.

— Клубы Единой лиги могут дозаявить игрока не позднее чем за 48 часов до начала последнего матча регулярки. Тут не будет изменений?

— Хотим пойти навстречу и дать клубам еще одни лишние сутки на усиление. Будем обсуждать это с участниками турнира.

— Какие еще вопросы будут обсуждаться на совете лиги?

— Обсудим варианты розыгрыша плей-офф. Предварительно все серии будут до трех побед. Финальная — до четырех побед. Будет голосование по этому вопросу.

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