Чарльз Баркли: «Я в одном здании с Мэджиком, Майклом, Леброном, но мы на разных этажах»

Член Зала славы и эксперт TNT Чарльз Баркли в подкасте Icons Club заявил, что не может стоять в одном ряду с другими легендарными игроками, поскольку у него нет титула чемпиона .

«Послушайте, я не выиграл чемпионат. Поэтому я в одном здании с такими парнями, как , Лэрри Берд, , , , Карим Абдул-Джаббар, но мы на разных этажах», – сказал Баркли.

Однажды Чарльз Баркли плюнул на 8-летнюю девочку во время игры. Это полностью изменило его отношение к жизни