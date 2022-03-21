Чарльз Баркли: «Я в одном здании с Мэджиком, Майклом, Леброном, но мы на разных этажах»

Теги Майкл Джордан Лэрри Берд Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Кобе Брайант НБА Чарльз Баркли Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Член Зала славы и эксперт TNT Чарльз Баркли в подкасте Icons Club заявил, что не может стоять в одном ряду с другими легендарными игроками, поскольку у него нет титула чемпиона НБА.

«Послушайте, я не выиграл чемпионат. Поэтому я в одном здании с такими парнями, как Мэджик Джонсон, Лэрри Берд, Майкл Джордан, Кобе Брайант, Леброн Джеймс, Карим Абдул-Джаббар, но мы на разных этажах», – сказал Баркли.

Однажды Чарльз Баркли плюнул на 8-летнюю девочку во время игры. Это полностью изменило его отношение к жизни

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