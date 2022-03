Член зала славы, ныне телевизионный эксперт поздравил своего коллегу ’Нила.

Во время эфира на телеканале TNT Баркли стал подражать певице Адель, которая исполняла песню «Happy Birthday to You».

О’Нил родился 6 марта 1972 года, ему исполняется 50 лет.

Chuck did a special duet with @Adele for @SHAQ’s birthday 😂 pic.twitter.com/iAhgjFjsHB