Чарльз Оукли: «Хотел бы провести боксерский бой с Шаком или Баркли»

Легенда «Нью-Йорка» Чарльз Оукли в интервью Шэннону Шарпу заявил, что хотел бы провести боксерский бой с Шакилом О’Нилом или Чарльзом Баркли.
— Как вы думаете, мы когда-нибудь увидим в современной НБА такие же драки, как были у вас в 80-х и 90-х годах.
— Единственный способ увидеть драку, как в 80-х и 90-х годах — это погуглить.
— Сейчас в моде боксерские бои со знаменитостями. Если я предложу вам некоторую сумму за бой со знаменитостью, то кто это будет?
— Первый — Шак. Затем Баркли. Эти двое.
— Вы хотите провести боксерский бой с Шаком?
— Я знаю, что он примерно на 35 килограммов тяжелее меня, но я выбираю его. У меня довольно быстрые руки, и я хорошо двигаюсь.
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