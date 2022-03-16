Чарльз Оукли: «Хотел бы провести боксерский бой с Шаком или Баркли»

Легенда «Нью-Йорка» в интервью Шэннону Шарпу заявил, что хотел бы провести боксерский бой с ’Нилом или .

— Как вы думаете, мы когда-нибудь увидим в современной НБА такие же драки, как были у вас в 80-х и 90-х годах.

— Единственный способ увидеть драку, как в 80-х и 90-х годах — это погуглить.

— Сейчас в моде боксерские бои со знаменитостями. Если я предложу вам некоторую сумму за бой со знаменитостью, то кто это будет?

— Первый — Шак. Затем Баркли. Эти двое.

— Вы хотите провести боксерский бой с Шаком?

— Я знаю, что он примерно на 35 килограммов тяжелее меня, но я выбираю его. У меня довольно быстрые руки, и я хорошо двигаюсь.

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