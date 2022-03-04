Чарльз Баркли – о «Лейкерс»: «Мы должны перестать показывать матчи этих бездельников»

Легенда НБА, телеведущий высказался о нынешних в эфире TNT.

«Лейкерс» в четверг получили разгром от «Клипперс» (111:132), потерпев четвертое в сезоне поражение от соседей из Лос-Анджелеса.

«Я сейчас принимаю управленческое решение. Мы должны перестать показывать матчи этих бездельников из Южной Калифорнии. Надо перестать показывать эту команду.

Почему я не произношу название этой команды? Я больше не буду произносить его. Буду делать так до тех пор, пока они не выиграют матч плей-офф», – заявил Баркли.

У «Лейкерс» семь поражений в последних восьми матчах и 27-35 в турнирной таблице.

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