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    Чарльз Баркли – о «Лейкерс»: «Мы должны перестать показывать матчи этих бездельников»

    Теги Лейкерс НБА Чарльз Баркли Баскетбол

    Легенда НБА, телеведущий Чарльз Баркли высказался о нынешних «Лейкерс» в эфире TNT.

    «Лейкерс» в четверг получили разгром от «Клипперс» (111:132), потерпев четвертое в сезоне поражение от соседей из Лос-Анджелеса.

    «Я сейчас принимаю управленческое решение. Мы должны перестать показывать матчи этих бездельников из Южной Калифорнии. Надо перестать показывать эту команду.

    Почему я не произношу название этой команды? Я больше не буду произносить его. Буду делать так до тех пор, пока они не выиграют матч плей-офф», – заявил Баркли.

    У «Лейкерс» семь поражений в последних восьми матчах и 27-35 в турнирной таблице.

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