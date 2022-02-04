Дариус Гарлэнд, Фред Ванвлит и Руди Гобер – в числе запасных на Матч всех звезд НБА 2022 года

назвала резервистов Матча всех звезд, который состоится 20 февраля 2022 года.

В число запасных от Востока попали: разыгрывающий «Кливленда» Дариус Гарлэнд, защитник Джимми Батлер, защитник «Бруклина» Джеймс Харден, защитник Зак Лавин, форвард «Милуоки» Крис Миддлтон, форвард Джейсон Тейтум и защитник «Торонто» Фред Ванвлит.

Запасными от Запада станут: разыгрывающий «Финикса» Крис Пол, защитник «Далласа» Лука Дончич, защитник «Финикса» Девин Букер, защитник «Юты» Донован Митчелл, форвард Дрэймонд Грин, центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс и центровой «Юты» Руди Гобер.

Фред Ванвлит стал четвертым незадрафтованным игроком в новейшей истории, который попадает в число участников Матча всех звезд. До него это удавалось лишь Бену Уоллесу, Джону Старксу и Брэду Миллеру.