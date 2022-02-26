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    Руди Гобер – о Дрэймонде: «Чем больше люди наговаривают на тебя, тем сложнее становится воспринимать из всерьез»

    Теги Голден Стэйт НБА Юта Руди Гобер Дрэймонд Грин Баскетбол

    Центровой «Юты» Руди Гобер высказался о словесных нападках со стороны форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина.

    «Все это болтовня. Когда люди постоянно тебя обсуждают, в каком-то смысле это означает, что ты делаешь что-то хорошо. Я постараюсь оставаться лучшей версией себя на площадке и за ее пределами.

    Чем больше люди наговаривают на тебя, тем сложнее становится воспринимать из всерьез. Жаль, что некоторые используют свои платформы, свои возможности на развлечение толпы. Когда ты хорош в своем деле, тебе не надо возвышать себя за счет пренебрежения к другим», – заявил француз.

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