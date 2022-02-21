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    Дрэймонд Грин разозлился, когда его сравнили с Руди Гобером

    Теги Голден Стэйт НБА видео Матч всех звезд НБА Юта Руди Гобер Дрэймонд Грин Баскетбол

    Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во время трансляции Матча всех звезд НБА выразил недовольство, когда ведущие TNT сравнили его с центровым «Юты» Руди Гобером.

    «Вы постоянно упоминаете меня в одном предложении с ним. Мы не похожи», – заявил Грин.

    Грин, который выступил в качестве репортера на Матче звезд, ранее высказывался о защитных умениях француза.

    «Гобер хорош в защите. Гобер хорош в том, что касается блок-шотов. Но защита это все-таки нечто большее, чем блок-шоты», – сказал Грин.

    Грин также недавно подколол центрового «Юты», который в 2019 году заплакал в телеэфире из-за непопадания на Матч звезд.

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