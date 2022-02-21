Дрэймонд Грин разозлился, когда его сравнили с Руди Гобером

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во время трансляции Матча всех звезд НБА выразил недовольство, когда ведущие TNT сравнили его с центровым «Юты» Руди Гобером.
«Вы постоянно упоминаете меня в одном предложении с ним. Мы не похожи», – заявил Грин.
Грин, который выступил в качестве репортера на Матче звезд, ранее высказывался о защитных умениях француза.
«Гобер хорош в защите. Гобер хорош в том, что касается блок-шотов. Но защита это все-таки нечто большее, чем блок-шоты», – сказал Грин.
Грин также недавно подколол центрового «Юты», который в 2019 году заплакал в телеэфире из-за непопадания на Матч звезд.
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Draymond Green doesn’t want Rudy Gobert mentioned in the same convo as him 😳 pic.twitter.com/N3y113ZMRt— NBA Central (@TheNBACentral) February 21, 2022