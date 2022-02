Дрэймонд Грин разозлился, когда его сравнили с Руди Гобером

Форвард во время трансляции всех звезд выразил недовольство, когда ведущие TNT сравнили его с центровым «Юты» .

«Вы постоянно упоминаете меня в одном предложении с ним. Мы не похожи», – заявил Грин.

Грин, который выступил в качестве репортера на Матче звезд, ранее высказывался о защитных умениях француза.

«Гобер хорош в защите. Гобер хорош в том, что касается блок-шотов. Но защита это все-таки нечто большее, чем блок-шоты», – сказал Грин.

Грин также недавно подколол центрового «Юты», который в 2019 году заплакал в телеэфире из-за непопадания на Матч звезд.

Draymond Green doesn’t want Rudy Gobert mentioned in the same convo as him 😳 pic.twitter.com/N3y113ZMRt