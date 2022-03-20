Зоран Лукич: «У «Енисея» просто было больше энергии, поэтому они сумели одержать победу»

Теги Енисей Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич отметил слабое стремление команды к победе в матче с «Енисеем» (79:87).

«Поздравляю соперника с заслуженной победой. Моя команда сегодня выдала две разные половины игры. Но мне кажется, что у «Енисея» просто было больше энергии, поэтому они сумели одержать победу.

Несколько наших игроков были после огромных пауз и еще не набрали игровую форму. К другим есть вопросы, почему они выглядели так ужасно. Даже если бы мы выиграли игру, я не был доволен сегодня командой. Заслуженная победа «Енисея», и я желаю красноярской команде быть в плей-офф», – заявил Лукич.

«Нижний Новгород» и «Енисей» занимают седьмое и восьмое места в турнирной таблице, что позволяет им рассчитывать на попадание в плей-офф Единой лиги ВТБ.

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