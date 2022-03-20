Дражен Анзулович: «Очень горжусь старанием и желанием игроков в этом матче»

Главный тренер «Енисея» остался доволен самоотдачей игроков своей команды в матче с «Нижнего Новгорода» (87:79).

«В первую очередь, хотел бы поздравить своих игроков. Это очень большая и важная победа для команды. Я очень горжусь их старанием и желанием оставаться в игре и выиграть в этом матче, учитывая, что в первой четверти мы сыграли не так, как хотели.

Особенной гордостью для меня является игра во второй и третьей четвертях. Мы показали тот баскетбол, в который мы хотим играть постоянно. В четвертой четверти, к сожалению, были элементы паники и ошибки. Поэтому были моменты, которыми я был не доволен, особенно когда мы подпускали соперника слишком близко», – сказал Анзулович.

пропустил рывок соперника в первой четверти (20:29), но сумел вернуться в игру и создать решающее преимущество по ходу встречи.

Топ-клубы Лиги ВТБ снова и снова забирают лидеров у бедных команд. Это убивает интерес к регулярке