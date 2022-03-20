Зоран Лукич: «Енисей» является фаворитом в матче, но белый флаг в Красноярск мы не взяли»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» заявил, что его команда находится не в лучшем состоянии, поэтому будет фаворитом в предстоящем матче Лиги ВТБ.

«Предыдущая игра против УНИКСа показала, что ряд наших игроков, которые возвращаются после длительной паузы, связанной с травмами, пока находятся не в оптимальной форме. Стараемся максимально улучшить их игровое состояние и вернуть прежние кондиции через тренировочный процесс.

К сожалению, на настоящий момент мы не близки к тому игровому рисунку, который хотелось бы видеть. Поэтому я бы сказал, что «Енисей» является фаворитом в нашем матче. И все же белый флаг в Красноярск мы с собой не взяли», – сказал Лукич.

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