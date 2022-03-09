Чемпионат Италии. «Триест» сыграет с «Динамо Сассари», «Кремона» – с «Наполи»

В среду, 9 марта, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут два матча.
«Триест» сыграет с «Динамо Сассари», «Кремона» встретится с «Наполи».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 марта, 22.00, «Allianz Dome»
- Дата проведения
- 9 марта, 22.00, «Palasport Mario Radi»
Положение команд: Милан – 16-2, Виртус – 14-3, Брешия – 12-7, Триест – 10-8, Дертона – 10-9, Бриндизи – 1--9, Тренто – 9-10, Реджо-Эмилия – 8-10, Наполи – 8-10, Динамо Сассари – 8-9, Тревизо – 8-9, Варезе – 8-9, Венеция – 8-11, Виктория Либертас – 6-12, Кремона – 5-12, Фортитудо – 4-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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