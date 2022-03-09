Чемпионат Италии. «Триест» сыграет с «Динамо Сассари», «Кремона» – с «Наполи»

В среду, 9 марта, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут два матча.

«Триест» сыграет с «Динамо Сассари», «Кремона» встретится с «Наполи».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Милан – 16-2, – 14-3, Брешия – 12-7, Триест – 10-8, Дертона – 10-9, – 1--9, Тренто – 9-10, Реджо-Эмилия – 8-10, – 8-10, – 8-9, Тревизо – 8-9, Варезе – 8-9, Венеция – 8-11, Виктория Либертас – 6-12, Кремона – 5-12, Фортитудо – 4-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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