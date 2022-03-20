Кендрик Перкинс: «Травма Стефа Карри – это крах надежд «Уорриорз» на чемпионство»

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона», ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что травма лидера означает крах надежд команды на победу в нынешнем чемпионате.

«Да, черт возьми, надежд на чемпионство у «Уорриорз» больше нет. И это не из-за недостатка игрового времени у Стефа, Клэя и Дрэймонда в этом сезоне. Эти ребята всю свою карьеру играют вместе. Они знают, как добиться взаимопонимания.

Дело в других игроках «Уорриорз». Когда Стив Керр злился на Маркуса Смарта, дело было не только в защите Стефа Карри, но и в том, что до конца регулярки осталось 12 матчей, а Керру надо найти свою ротацию и химию.

Главный тренер команды, подходя к решающему этапу сезона, хочет, чтобы его игроки знали свои роли», – сказал Перкинс.

Карри выбыл как минимум на две недели из-за растяжения связок левой стопы, которое он получил в игре против «Бостона».

«Американские горки», или половина сезона «Уорриорз»