В НБА считают, что «Пэйсерс» постараются обменять Джараса Уокера до дедлайна

Джарас Уокер, вероятно, покинет «Индиану».

В НБА считают, что «Пэйсерс» будут активно пытаться использовать Джараса Уокера в обмене до дедлайна.

Уокер набирает 9,5 очка, 4,8 подбора и 2 передачи за 25,2 минуты в среднем. 22-летний форвард проводит 3-й сезон в лиге.

Главный тренер Рик Карлайл выражал недовольство старанием баскетболиста, хотя и хвалил его в отдельных матчах.

Источники в лиге сообщали инсайдеру Майклу Скотто, что имя баскетболиста всплывало в обсуждении возможной сделки с «Сакраменто» в рамках переговоров по защитнику Кеону Эллису.