1

В НБА считают, что «Пэйсерс» постараются обменять Джараса Уокера до дедлайна

Джарас Уокер, вероятно, покинет «Индиану».

В НБА считают, что «Пэйсерс» будут активно пытаться использовать Джараса Уокера в обмене до дедлайна.

Уокер набирает 9,5 очка, 4,8 подбора и 2 передачи за 25,2 минуты в среднем. 22-летний форвард проводит 3-й сезон в лиге.

Главный тренер Рик Карлайл выражал недовольство старанием баскетболиста, хотя и хвалил его в отдельных матчах.

Источники в лиге сообщали инсайдеру Майклу Скотто, что имя баскетболиста всплывало в обсуждении возможной сделки с «Сакраменто» в рамках переговоров по защитнику Кеону Эллису.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Setting The Pace: A Pacers Podcast
logoИндиана
logoНБА
возможные переходы
logoСакраменто
logoКеон Эллис
logoДжарас Уокер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
НБА. «Денвер» примет «Хьюстон», «Клипперс» встретятся с «Лейкерс» и другие матчи
16 минут назад
«Бавария» рассталась с главным тренером Горди Хербертом
24 минуты назад
Эй Джей Дибанца набрал 35 очков и продемонстрировал атлетизм в ярком данке в NCAA
39 минут назадВидео
Энтони Эдвардс: «Гилберт Аренас считает, что я не играю на равный счет, потому что тороплюсь домой»
55 минут назад
Сэйбен Ли близок к уходу из «Олимпиакоса»
сегодня, 15:38
Энтони Эдвардс об удалении Криса Финча: «Мне это по душе, наш парень»
сегодня, 15:05
Игроки «Торонто» Скотти Барнс и Джамал Шэд приняли участие в балете «Щелкунчик»
сегодня, 14:55Видео
Айзейя Томас посетил матч «Селтикс», посвященный его 52-очковому выступлению в 2016 году
сегодня, 14:32Видео
«Никс» пытались привлечь Кавая Ленарда в 2019 году с помощью ролика от SNL
сегодня, 14:30Видео
Единая лига ВТБ. УНИКС уверенно справился с «Зенитом», «Самара» уступила «Автодору» в овертайме
сегодня, 14:05
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» победило «Надежду», «Спарта энд К» встретится с «Динамо Москва» и другие матчи
сегодня, 12:50
Адриатическая лига. ФМП сыграет с «Игокеа»
сегодня, 09:23
ACB. «Жирона» встретится с «Тенерифе», «Форса Льейда» примет «Реал» и другие матчи
сегодня, 12:50
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» примет «Фенербахче», «Бешикташ» встретится с «Тофашем»
сегодня, 08:56
Чемпионат Италии. «Канту» примет «Милан»
сегодня, 12:50
Чемпионат Франции. «Бурк» сыграет с «Элан Шалоном», «Дижон» встретится с «Нанси»
сегодня, 12:50
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет «Ираклис», «Арис» встретится с «Перистери» и другие матчи
сегодня, 12:50
Андре Драммонд реализовал рекордные за карьеру 3 трехочковых, столько же было за весь прошлый сезон
сегодня, 09:58
Судья Тре Мэддокс получил травму, матч «Кливленд» – «Чикаго» продолжила обслуживать бригада из двух человек
сегодня, 08:01
Энтони Эдвардс о решении добавить новые элементы в арсенал: «Поиграл против ОКС»
сегодня, 06:51