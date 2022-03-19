Возвращение Джеймса Уайзмена откладывается из-за отека колена

Центровой продолжает испытывать трудности с возвращением на площадку после травмы.

Как сообщает The Athletic, игрок столкнулся с отеком правого колена и не сможет помочь «Уорриорз» в ближайшее время. Также центровой прекратит выступление за фарм-команду «Санта-Круз» в G-лиге.

Уайзмен был выбран под вторым пиком на драфте НБА-2020. Он пропустил нынешний сезон из-за разрыва мениска, полученного в апреле прошлого года.

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