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    Возвращение Джеймса Уайзмена откладывается из-за отека колена

    Теги травмы Голден Стэйт НБА Джеймс Уайзмен Баскетбол

    Центровой «Голден Стэйт» Джеймс Уайзмен продолжает испытывать трудности с возвращением на площадку после травмы.

    Как сообщает The Athletic, игрок столкнулся с отеком правого колена и не сможет помочь «Уорриорз» в ближайшее время. Также центровой прекратит выступление за фарм-команду «Санта-Круз» в G-лиге.

    Уайзмен был выбран под вторым пиком на драфте НБА-2020. Он пропустил нынешний сезон из-за разрыва мениска, полученного в апреле прошлого года.

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