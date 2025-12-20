Сэйбен Ли близок к уходу из «Олимпиакоса»
«Олимпиакос» может скоро расстаться с разыгрывающим Сэйбеном Ли.
26-летний американский защитник Сэйбен Ли близок к смене клуба. Ли проводит 2-й сезон в «Олимпиакосе», но получает все меньше игрового времени. В этом розыгрыше Евролиги на его счету 3,4 очка и 1,4 передачи за 11,4 минуты в среднем.
Среди основных претендентов на баскетболиста турецкие «Анадолу Эфес» и «Бешикташ».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости