0

Сэйбен Ли близок к уходу из «Олимпиакоса»

«Олимпиакос» может скоро расстаться с разыгрывающим Сэйбеном Ли.

26-летний американский защитник Сэйбен Ли близок к смене клуба. Ли проводит 2-й сезон в «Олимпиакосе», но получает все меньше игрового времени. В этом розыгрыше Евролиги на его счету 3,4 очка и 1,4 передачи за 11,4 минуты в среднем.

Среди основных претендентов на баскетболиста турецкие «Анадолу Эфес» и «Бешикташ».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
logoчемпионат Греции
logoСэйбен Ли
logoАнадолу Эфес
logoБешикташ
возможные переходы
logoОлимпиакос
logoЕврокубок
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Будущее Георгиоса Барцокаса в «Олимпиакосе» может быть под угрозой
17 декабря, 11:30
«Арис» хочет арендовать Костаса Адетокумбо
14 декабря, 16:03
«Олимпиакос» нацелился на Айзейю Мобли из «Манисы»
10 декабря, 09:55
Главные новости
НБА. «Денвер» примет «Хьюстон», «Клипперс» встретятся с «Лейкерс» и другие матчи
25 минут назад
«Бавария» рассталась с главным тренером Горди Хербертом
33 минуты назад
Эй Джей Дибанца набрал 35 очков и продемонстрировал атлетизм в ярком данке в NCAA
48 минут назадВидео
Энтони Эдвардс: «Гилберт Аренас считает, что я не играю на равный счет, потому что тороплюсь домой»
сегодня, 15:53
В НБА считают, что «Пэйсерс» постараются обменять Джараса Уокера до дедлайна
сегодня, 15:22
Энтони Эдвардс об удалении Криса Финча: «Мне это по душе, наш парень»
сегодня, 15:05
Игроки «Торонто» Скотти Барнс и Джамал Шэд приняли участие в балете «Щелкунчик»
сегодня, 14:55Видео
Айзейя Томас посетил матч «Селтикс», посвященный его 52-очковому выступлению в 2016 году
сегодня, 14:32Видео
«Никс» пытались привлечь Кавая Ленарда в 2019 году с помощью ролика от SNL
сегодня, 14:30Видео
Единая лига ВТБ. УНИКС уверенно справился с «Зенитом», «Самара» уступила «Автодору» в овертайме
сегодня, 14:05
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» победило «Надежду», «Спарта энд К» уступила московскому «Динамо» и другие результаты
7 минут назад
Адриатическая лига. ФМП сыграет с «Игокеа»
сегодня, 09:23
ACB. «Жирона» встретится с «Тенерифе», «Форса Льейда» примет «Реал» и другие матчи
сегодня, 12:50
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» примет «Фенербахче», «Бешикташ» встретится с «Тофашем»
сегодня, 08:56
Чемпионат Италии. «Канту» примет «Милан»
сегодня, 12:50
Чемпионат Франции. «Бурк» сыграет с «Элан Шалоном», «Дижон» встретится с «Нанси»
сегодня, 12:50
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет «Ираклис», «Арис» встретится с «Перистери» и другие матчи
сегодня, 12:50
Андре Драммонд реализовал рекордные за карьеру 3 трехочковых, столько же было за весь прошлый сезон
сегодня, 09:58
Судья Тре Мэддокс получил травму, матч «Кливленд» – «Чикаго» продолжила обслуживать бригада из двух человек
сегодня, 08:01
Энтони Эдвардс о решении добавить новые элементы в арсенал: «Поиграл против ОКС»
сегодня, 06:51