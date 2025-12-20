Сэйбен Ли близок к уходу из «Олимпиакоса»

«Олимпиакос» может скоро расстаться с разыгрывающим Сэйбеном Ли.

26-летний американский защитник Сэйбен Ли близок к смене клуба. Ли проводит 2-й сезон в «Олимпиакосе », но получает все меньше игрового времени. В этом розыгрыше Евролиги на его счету 3,4 очка и 1,4 передачи за 11,4 минуты в среднем.

Среди основных претендентов на баскетболиста турецкие «Анадолу Эфес » и «Бешикташ ».