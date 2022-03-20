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    Джеймс Харден: «Мне нужно быть агрессивнее»

    Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

    Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден заявил, что ему нужно быть агрессивнее в атаке и набирать больше очков.

    «Я отлично начал в новой команде, но мне нужно быть агрессивнее. Я должен быть в атакующем режиме и набирать очки, потому что это моя работа. Попытаюсь найти баланс между атакой и розыгрышем.

    У нас есть навесы, есть трехочковые. Чем агрессивнее я буду, тем больше их будет. Я должен читать игру», – сказал Харден.

    После перехода Хардена «Сиксерс» выиграли восемь матчей из десяти.

    «Лейкерс», «Нетс» и «Сиксерс» по кругу меняют одних и тех же центровых: Ховарда, Джордана, Драммонда. Это не помогает

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