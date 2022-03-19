Джеймс Харден набрал 24 очка и 12 передач против «Далласа» и повторил достижение Аллена Айверсона

Защитник «Сиксерс» записал на свой счет 24 очка и 12 передач в матче против (111:101) в пятницу.

Харден в третьей встрече подряд набирает как минимум 20 очков и 10 передач. Это самая продолжительная серия для игроков «Филадельфии» с момента, как сделал это в трех играх с 8 по 14 апреля 2005 года.

«76-е» на этом отрезке добились двух побед и уступили «Наггетс» с разницей в 4 очка.

Драки всегда были важной частью НБА. Чтобы избавиться от них, пришлось изменить сам баскетбол