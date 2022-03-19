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    Джеймс Харден набрал 24 очка и 12 передач против «Далласа» и повторил достижение Аллена Айверсона

    Теги Даллас Аллен Айверсон Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

    Защитник «Сиксерс» Джеймс Харден записал на свой счет 24 очка и 12 передач в матче против «Далласа» (111:101) в пятницу.

    Харден в третьей встрече подряд набирает как минимум 20 очков и 10 передач. Это самая продолжительная серия для игроков «Филадельфии» с момента, как Аллен Айверсон сделал это в трех играх с 8 по 14 апреля 2005 года.

    «76-е» на этом отрезке добились двух побед и уступили «Наггетс» с разницей в 4 очка.

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