Звездный форвард Леброн Джеймс в субботнем матче против «Вашингтона» (119:127) обошел Карла Мэлоуна по набранным очкам за карьеру и поднялся на второе место в лиге по этому показателю.

Форвард «Лейкерс» прокомментировал достижение своего партнера по команде.

«Я все еще в восторге от того, что нахожусь рядом с ним, когда он продолжает делать то, что он делает, на высоком уровне.

Это особенно невероятно, учитывая, что он никогда не славился высокой результативностью. Теперь у него есть шанс стать лучшим бомбардиром в истории . Он просто делал свое дело в течение 19 сезонов с рекордно высокими показателями и использовал момент.

Когда я был моложе, думал, что никто не догонит и , – сказал Кармело.

Леброн Джеймс – топ и в 37 лет, потому что любит спать по 12 часов, когда другие ходят в стрип-клубы и пишут ночью в твиттер