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    Кармело Энтони: «Когда был моложе, думал, что никто не догонит Мэлоуна и Абдул-Джаббара»

    Теги Леброн Джеймс Кармело Энтони Лейкерс НБА Карл Мэлоун Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

    Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в субботнем матче против «Вашингтона» (119:127) обошел Карла Мэлоуна по набранным очкам за карьеру и поднялся на второе место в лиге по этому показателю.

    Форвард «Лейкерс» Кармело Энтони прокомментировал достижение своего партнера по команде.

    «Я все еще в восторге от того, что нахожусь рядом с ним, когда он продолжает делать то, что он делает, на высоком уровне.

    Это особенно невероятно, учитывая, что он никогда не славился высокой результативностью. Теперь у него есть шанс стать лучшим бомбардиром в истории НБА. Он просто делал свое дело в течение 19 сезонов с рекордно высокими показателями и использовал момент.

    Когда я был моложе, думал, что никто не догонит Карла Мэлоуна и Карима Абдул-Джаббара», – сказал Кармело.

    Леброн Джеймс – топ и в 37 лет, потому что любит спать по 12 часов, когда другие ходят в стрип-клубы и пишут ночью в твиттер

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