Звездный форвард Леброн Джеймс в субботнем матче против (119:127) обошел по количеству набранных очков за карьеру и поднялся на второе место в истории по этому показателю.

После игры Джеймс признался, что не может в полной мере насладиться достижением из-за поражения команды.

«Для меня большая честь быть частью этой лиги в течение стольких лет, быть связанным с некоторыми из величайших игроков в истории, парнями, за которыми я следил, у которых учился, о которых читал, которыми вдохновлялся, чтобы быть похожими на них. У меня нет слов. Для меня, моих друзей и родных большая честь пережить эти моменты.

Если честно, единственное, что меня волнует – это победы и поражения. Я уверен, что когда-нибудь смогу отпраздновать это достижение, но сейчас я не могу отделить его от проигрыша.

У нас была отличная возможность набрать обороты в концовке, мы играли достаточно хорошо, чтобы выиграть этот матч, на протяжении 36 минут, но в последней четверти упустили победу,» – заявил Леброн.

Леброн Джеймс – топ и в 37 лет, потому что любит спать по 12 часов, когда другие ходят в стрип-клубы и пишут ночью в твиттер