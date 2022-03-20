Леброн Джеймс – о сходстве с Карлом Мэлоуном: «Мы всегда следили за здоровьем и старались оставаться в строю»

Форвард Леброн Джеймс признался, что видит сходства между собой и легендой «Юты» Карлом Мэлоуном.

«Безусловно, между нами есть сходство. Мы заботились о своих телах на протяжении большей части наших карьер и всегда хотели быть в строю и помогать партнерам по команде.

Самое важное для лидера команды – это стараться находиться на площадке как можно больше времени. И я, и всегда старались быть в строю, избегать травм, оставаться здоровыми и в хорошей форме, насколько это возможно, а также быть эффективными на паркете. Так что да, безусловно, между нами есть сходство», – сказал Леброн.

Джеймс в сегодняшнем матче с «Вашингтоном» (119:127) обошел Мэлоуна по набранным очкам за карьеру и поднялся на второе место в истории лиги по этому показателю.

Леброн Джеймс – топ и в 37 лет, потому что любит спать по 12 часов, когда другие ходят в стрип-клубы и пишут ночью в твиттер