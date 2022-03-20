Леброн Джеймс: «Надеюсь побить рекорд Абдул-Джаббара в какой-то момент карьеры, но не буду слишком много думать о нем»

Звездный форвард «Лейкерс» заявил, что не будет думать о погоне за рекордом , который является лучшим бомбардиром в истории .

«Я не позволю себе думать об этом. Я всегда просто играл в баскетбол так, как играл на протяжении многих лет, и эти вещи происходили органично. Я просто выходил на паркет и играл в правильный баскетбол. Старался побеждать в каждом матче, играть правильно, играть ради партнеров по команде и тому подобное.

Надеюсь побить этот рекорд в какой-то момент карьеры, но не буду слишком много думать о нем, пока этот момент не настанет», – заявил Леброн.

В субботнем матче против «Вашингтона» (119:127) Джеймс обошел Карла Мэлоуна по набранным очкам за карьеру и поднялся на второе место в лиге по этому показателю. Сейчас на счету Джеймса – 36 947 очков. На первом месте – легенда Карим Абдул-Джаббар (38 387).

В карьере Леброна осталась последняя гонка – за рекордом по очкам Абдул-Джаббара