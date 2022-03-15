Премьер-лига. Женщины. Ногинский «Спартак» примет «Спарту энд К»

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Во вторник, 15 марта, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги ногинский «Спартак» примет подмосковную «Спарту энд К».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Спартак Ногинск – Спарта энд К

15 марта. 16:00

Положение команд: УГМК – 20-1, Динамо Курск – 19-1, МБА – 16-3, Ника – 12-8, Енисей – 9-11, Надежда – 9-12, Спарта энд К – 8-11, Динамо Новосибирск – 8-12, Самара – 8-13, Динамо Москва – 6-12, Пересвет-ЮФУ – 4-15, Спартак Ногинск – 0-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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