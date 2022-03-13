Премьер-лига. Женщины. УГМК в гостях сыграет с МБА, курское «Динамо» примет «Нику» и другие матчи

В воскресенье, 13 марта, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут пять матчей.

Екатеринбургский УГМК в гостях сыграет с МБА. Курское «Динамо» примет на своей площадке «Нику» из Сыктывкара.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

МБА – УГМК

13 марта. 15.00

Самара – Надежда

13 марта. 15.00

Динамо Курск – Ника

13 марта. 17.00

Пересвет-ЮФУ – Динамо Новосибирск

13 марта. 17.00

Динамо Москва – Енисей

13 марта. 20.00

Положение команд: УГМК – 20-0, – 18-1, МБА – 15-3, – 12-7, Надежда – 9-11, Енисей – 9-11, Спарта энд К – 8-11, Динамо Новосибирск – 8-11, Самара – 7-13, Динамо Москва – 6-12, Пересвет-ЮФУ – 3-15, Спартак Ногинск – 0-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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