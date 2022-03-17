Премьер-лига. Женщины. «Ника» сыграет с московским «Динамо», МБА примет «Пересвет-ЮФУ»

В четверг, 17 марта, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги в Сыктывкаре сыграет с московским «Динамо», московская МБА примет ростовский «Пересвет-ЮФУ».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Ника – Динамо Москва

17 марта. 18:30

МБА – Пересвет-ЮФУ

17 марта. 19:00

Положение команд: УГМК – 20-1, Динамо Курск – 19-1, МБА – 16-3, Ника – 12-8, Енисей – 9-11, Спарта энд К – 9-11, Надежда – 9-12, Динамо Новосибирск – 8-12, Самара – 8-13, – 6-12, Пересвет-ЮФУ – 4-15, Спартак Ногинск – 0-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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