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    Леброн Джеймс вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории НБА

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Вашингтон рекорды Баскетбол

    Центровой «Лейкерс» Леброн Джеймс в матче с «Вашингтоном» обогнал форварда Карла Мэлоуна по набранным очкам за карьеру. На счету Мэлоуна 36928 очков.

    Болельщики «Уизардс» встретили успех Джеймса овацией.

    Джеймсу потребовалось для перекрытия достижения Мэлоуна провести 1363 матча, у игрока «Юты» – 1476 матчей.

    Теперь Джеймс занимает второе место в списке самых результативных игроков в истории НБА. На первом месте центровой «Лейкерс» Карим Абдул-Джаббар (38387 очков).

    Леброн Джеймс теперь второй по результативности, седьмой по количеству передач и 39-й по числу подборов.

    В сезоне-21/22 Леброн Джеймс занимает второе место по средней результативности с 29,7 очка за матч.

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