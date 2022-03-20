Леброн Джеймс вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории НБА

Центровой в матче с обогнал форварда Карла Мэлоуна по набранным очкам за карьеру. На счету Мэлоуна 36928 очков.

LEBRON PASSES KARL MALONE FOR SECOND ALL-TIME IN REGULAR SEASON SCORING 😤 pic.twitter.com/tkbAszUHDT — NBA on TNT (@NBAonTNT) March 20, 2022

Болельщики «Уизардс» встретили успех Джеймса овацией.

Джеймсу потребовалось для перекрытия достижения Мэлоуна провести 1363 матча, у игрока «Юты» – 1476 матчей.

Теперь Джеймс занимает второе место в списке самых результативных игроков в истории . На первом месте центровой «Лейкерс» Карим Абдул-Джаббар (38387 очков).

Леброн Джеймс теперь второй по результативности, седьмой по количеству передач и 39-й по числу подборов.

В сезоне-21/22 Леброн Джеймс занимает второе место по средней результативности с 29,7 очка за матч.