Кристапс Порзингис – об освистывании болельщиков «Нью-Йорка»: «Несмотря ни на что, у меня остались только хорошие воспоминания об этом месте»

Форвард прокомментировал недовольство болельщиков «Нью-Йорка» в свой адрес.

«Это меня заводит. Мне нравится играть в Madison Square Garden. Не важно, дома или в гостях, это всегда интересно. Огромная арена, болельщики освистывают снова и снова. Что есть, то есть.

Теперь все обиды в прошлом. Я люблю этот город, мне его не хватает. Я скучаю по многим людям здесь. Несмотря ни на что, у меня остались только хорошие воспоминания об этом месте», – сказал Порзингис.

Порзингис набрал 18 очков и совершил 11 подборов за 29 минут на площадке в гостевом матче «Уизардс» против «Никс» (97:100). Во ходе игры он был освистан местными болельщиками.

Игрок хотел покинуть и добился обмена после того, как провел за клуб три сезона.

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