Кристапс Порзингис: «Со временем мне стало нравиться прозвище единорог. Стараюсь так и играть»

Форвард рассказал, как относится к данному ему прозвищу «Единорог» («Unicorn», намекает на уникальность игрока).

«Поначалу мне не понравилось это прозвище. Что это вообще такое, «единорог»? Я не слышал такого слова. Кей Ди дал мне это прозвище, оно постепенно закрепилось. Сперва я был не в восторге, но сейчас мне нравится. Да, мне нравится. Это прозвище отражает мой стиль. Несмотря на свои габариты, я действую по всей площадке.

Со временем мне стало нравиться прозвище единорог, я принял его. Стараюсь так и играть», – заявил Порзирнгис.

«Лейкерс», «Нетс» и «Сиксерс» по кругу меняют одних и тех же центровых: Ховарда, Джордана, Драммонда. Это не помогает