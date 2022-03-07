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    Кристапс Порзингис: «Со временем мне стало нравиться прозвище единорог. Стараюсь так и играть»

    Теги НБА Вашингтон Кевин Дюрэнт Кристапс Порзингис Баскетбол

    Форвард «Вашингтона» Кристапс Порзингис рассказал, как относится к данному ему Кевином Дюрэнтом прозвищу «Единорог» («Unicorn», намекает на уникальность игрока).

    «Поначалу мне не понравилось это прозвище. Что это вообще такое, «единорог»? Я не слышал такого слова. Кей Ди дал мне это прозвище, оно постепенно закрепилось. Сперва я был не в восторге, но сейчас мне нравится. Да, мне нравится. Это прозвище отражает мой стиль. Несмотря на свои габариты, я действую по всей площадке. 

    Со временем мне стало нравиться прозвище единорог, я принял его. Стараюсь так и играть», – заявил Порзирнгис.

    «Лейкерс», «Нетс» и «Сиксерс» по кругу меняют одних и тех же центровых: Ховарда, Джордана, Драммонда. Это не помогает

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