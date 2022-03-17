Дориан Финни-Смит: «В «Далласе» больше нет зависти»

Форвард заявил, что в команде больше нет зависти, вероятно, имея в виду , которого клуб обменял перед дедлайном в феврале.

«Джейсон Кидд заставляет нас больше говорить, разбираться, задавать вопросы и позволяет высказываться. Мне кажется, что в этом сезоне мы несем ответственность перед друг другом. И, по-моему, в нашей команде больше нет зависти.

Мы показываем отличный баскетбол, и даже когда что-то идет не так, мы разговариваем друг с другом и остаемся едины», – сказал Финни-Смит.

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