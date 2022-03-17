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    Дориан Финни-Смит: «В «Далласе» больше нет зависти»

    Теги Даллас НБА Вашингтон Кристапс Порзингис Дориан Финни-Смит Баскетбол

    Форвард «Далласа» Дориан Финни-Смит заявил, что в команде больше нет зависти, вероятно, имея в виду Кристапса Порзингиса, которого клуб обменял перед дедлайном в феврале.

    «Джейсон Кидд заставляет нас больше говорить, разбираться, задавать вопросы и позволяет высказываться. Мне кажется, что в этом сезоне мы несем ответственность перед друг другом. И, по-моему, в нашей команде больше нет зависти.

    Мы показываем отличный баскетбол, и даже когда что-то идет не так, мы разговариваем друг с другом и остаемся едины», – сказал Финни-Смит.

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