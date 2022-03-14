Стивен Джексон: «Порзингис может покинуть НБА через год или два, если травмы продолжатся»

Бывший игрок НБА Стивен Джексон считает, что центровой «Вашингтона» может в скором будущем покинуть НБА, если продолжит пропускать большие отрезки из-за травм.

«Я думаю, что Порзингису каким-то образом нужно начать разбираться в себе прямо сейчас. Если он будет продолжать в том же духе, через год или два он вылетит из лиги», – заявил Джексон.

Латвийский бигмен провел всего три матча после обмена из «Далласа» в перед дедлайном 10 февраля.

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