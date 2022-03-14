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    Стивен Джексон: «Порзингис может покинуть НБА через год или два, если травмы продолжатся»

    Теги Стивен Джексон НБА Вашингтон Кристапс Порзингис Баскетбол

    Бывший игрок НБА Стивен Джексон считает, что центровой «Вашингтона» Кристапс Порзингис может в скором будущем покинуть НБА, если продолжит пропускать большие отрезки из-за травм.

    «Я думаю, что Порзингису каким-то образом нужно начать разбираться в себе прямо сейчас. Если он будет продолжать в том же духе, через год или два он вылетит из лиги», – заявил Джексон.

    Латвийский бигмен провел всего три матча после обмена из «Далласа» в «Вашингтон» перед дедлайном 10 февраля.

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