Алекс Карузо близок к возвращению в строй

Защитник успешно восстанавливается после травмы.

Отвечая на вопрос о дате возвращения на площадку, Карузо сказал, что «я близок к этому».

Алекс уже допущен к полноценным тренировкам без ограничения физического контакта.

Карузо не играет с 21 января из-за перелома запястья. В нынешнем сезоне он набирает в среднем 8,4 очка и 3,9 передачи, а также делает 1,9 перехвата.

«Буллс» проиграли пять матчей подряд и опустились на четвертое место в Восточной конференции.

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