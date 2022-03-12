Алекс Карузо близок к возвращению в строй

Защитник «Чикаго» Алекс Карузо успешно восстанавливается после травмы.
Отвечая на вопрос о дате возвращения на площадку, Карузо сказал, что «я близок к этому».
Алекс уже допущен к полноценным тренировкам без ограничения физического контакта.
Карузо не играет с 21 января из-за перелома запястья. В нынешнем сезоне он набирает в среднем 8,4 очка и 3,9 передачи, а также делает 1,9 перехвата.
«Буллс» проиграли пять матчей подряд и опустились на четвертое место в Восточной конференции.
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