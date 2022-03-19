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    Леброн Джеймс – о приближении к Мэлоуну по набранным очкам: «Испытываю почтение к великим»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Карл Мэлоун Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

    Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс по итогам победного матча с «Рэпторс» (128:123 ОТ) приблизился к занимающему второе место по набранным очкам в НБА Карлу Мэлоуну.

    Джеймс в пятницу записал на свой счет 36 очков и теперь отстает от легенды «Джаз» (36 928 за карьеру) всего на 19.

    «Всякий раз, когда меня упоминают вместе с великими, я испытываю почтение», – заявил Джеймс после игры.

    Самым результативным игроком в истории НБА является Карим Абдул-Джаббар (38 387 очков).

    Леброн Джеймс – топ и в 37 лет, потому что любит спать по 12 часов, когда другие ходят в стрип-клубы и пишут ночью в твиттер

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