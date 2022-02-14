Стефен Карри – о рекорде Леброна Джеймса: «Не думаю, что он на этом закончил»

Звездный защитник «Голден Стэйт» прокомментировал рекорд по очкам, набранным за карьеру в матчах регулярного сезона и плей-офф .

«Это невероятно, сколько матчей он провел, как долго он это делал. Такой рекорд останется легендарным.

Достигнуть всего этого, сыграть столько матчей, провести самые разные серии в плей-офф. Очевидно, что он выигрывал титулы и делал это год за годом. Я не думаю, что он на этом закончил, но такое достижение является действительно особенным», – сказал Карри.

Джеймс достиг исторической отметки, набрав свое 44 152-е очко в карьере дальним броском в третьей четверти гостевого матча против . Член Зала славы Абдул-Джаббар завершил карьеру с 44 149 очками на своем счету.