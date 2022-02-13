Леброн Джеймс – о рекорде НБА по очкам: «Когда меня сравнивают с великими, испытываю трепет»

Форвард «Лейкерс» прокомментировал свой рекорд по количеству очков, набранных за карьеру в регулярном чемпионате и плей-офф в .

«Каждый раз, когда меня сравнивают с другими великими игроками, я всегда испытываю трепет. Признателен, что могу играть на высшем уровне. Я люблю баскетбол. Мне нравится быть частью НБА и вдохновлять самые разные поколения. Когда ты проходишь через этот путь и достигаешь таких вещей сам, в какой-то момент ты можешь сесть и все осознать.

Большинство моих партнеров по команде подходили ко мне сегодня, когда узнали эту новость. Некоторые тренеры – тоже. Мои семья, друзья, близкие люди писали мне сообщения после игры. Наверное, это большое дело», – сказал Джеймс.

Джеймс достиг исторической отметки, набрав свое 44 152-е очко в карьере дальним броском в третьей четверти гостевого матча против «Голден Стэйт». Член Зала славы Абдул-Джаббар завершил карьеру с 44 149 очками на своем счету.