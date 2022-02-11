Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт набрали составы команд на Матч всех звезд

Капитаны звезд от Запада и Востока Леброн Джеймс («Лейкерс») и Кевин Дюрэнт («Бруклин») сегодня набрали составы команд, которые сыграют в всех звезд 20 февраля.

В команду Леброна попали: Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Стефен Карри («Голден Стэйт»), Никола Йокич («Денвер») и Демар Дерозан («Чикаго»).

В резерве: Лука Дончич («Даллас»), Дариус Гарлэнд («Кливленд»), Крис Пол («Финикс»), Джимми Батлер («Майами»), Донован Митчелл («Юта»), Фред Ванвлит («Торонто»), Джеймс Харден («Филадельфия»).

Команду Кевина Дюрэнта составили: Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Джа Морэнт («Мемфис»), Трэй Янг («Атланта») и Джейсон Тейтум («Бостон») и Эндрю Уиггинс («Голден Стэйт»).

Со скамейки выйдут: Девин Букер («Финикс»), Карл-Энтони Таунс («Миннесота»), Зак Лавин («Чикаго»), Деджонте Мюррэй («Сан-Антонио»), Крис Миддлтон («Милуоки»), Ламело Болл («Шарлотт») и Руди Гобер («Юта»).

После такого выбора Дюрэнта спросили, тянет ли его вернуться на площадку, чтобы сыграть с таким составом. Он ответил: «Нет», а Джеймс рассмеялся.