Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт набрали составы команд на Матч всех звезд

Капитаны звезд от Запада и Востока Леброн Джеймс («Лейкерс») и Кевин Дюрэнт («Бруклин») сегодня набрали составы команд, которые сыграют в Матче всех звезд 20 февраля.
В команду Леброна попали: Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Стефен Карри («Голден Стэйт»), Никола Йокич («Денвер») и Демар Дерозан («Чикаго»).
В резерве: Лука Дончич («Даллас»), Дариус Гарлэнд («Кливленд»), Крис Пол («Финикс»), Джимми Батлер («Майами»), Донован Митчелл («Юта»), Фред Ванвлит («Торонто»), Джеймс Харден («Филадельфия»).
#TeamLeBron Starting 5 🔥#NBAAllStar pic.twitter.com/Q5UVb7OJep— NBA TV (@NBATV) February 10, 2022
Команду Кевина Дюрэнта составили: Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Джа Морэнт («Мемфис»), Трэй Янг («Атланта») и Джейсон Тейтум («Бостон») и Эндрю Уиггинс («Голден Стэйт»).
Со скамейки выйдут: Девин Букер («Финикс»), Карл-Энтони Таунс («Миннесота»), Зак Лавин («Чикаго»), Деджонте Мюррэй («Сан-Антонио»), Крис Миддлтон («Милуоки»), Ламело Болл («Шарлотт») и Руди Гобер («Юта»).
#TeamDurant Starting 5 👀#NBAAllStar pic.twitter.com/yKgjDmmiw9— NBA TV (@NBATV) February 10, 2022
После такого выбора Дюрэнта спросили, тянет ли его вернуться на площадку, чтобы сыграть с таким составом. Он ответил: «Нет», а Джеймс рассмеялся.
tremendous. pic.twitter.com/US40hHFFsn— Rob Perez (@WorldWideWob) February 10, 2022