Джа Морэнт вошел в четверку претендентов на награду MVP

Официальный сайт НБА обновил рейтинг претендентов на звание самому ценному игроку сезона. Рейтинг не влияет на итоговое определение победителя.

Разыгрывающий Джа Морэнт впервые поднялся на четвертое место среди претендентов.

Вчерашнее поражение «Филадельфии» от «Бруклина» не позволило Джоэлу Эмбииду обойти Николу Йокича. Центровой продолжает лидировать в рейтинге. («Милуоки») делит второе место с Эмбиидом.

Рейтинг претендентов на награду MVP сезона-2021/22:

1. Никола Йокич, «Денвер» (место на прошлой неделе: 1)

Статистика: 26,0 очка, 13,8 подбора, 7,9 передачи

2. Джоэл Эмбиид, (2)

Статистика: 29,7 очка, 11,2 подбора, 4,3 передачи

2. Яннис Адетокумбо, «Милуоки» (3)

Статистика: 29,7 очка, 11,5 подбора, 6,0 передачи

4. Джа Морэнт, «Мемфис» (5)

Статистика: 27,5 очка, 5,8 подбора, 6,7 передачи

5. Демар Дерозан, (4)

Статистика: 28,1 очка, 5,4 подбора, 5,1 передачи.

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