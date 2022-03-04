Джа Морэнт вошел в пятерку претендентов на награду MVP. Йокич и Эмбиид продолжают лидировать

Официальный сайт НБА обновил рейтинг претендентов на звание самому ценному игроку сезона, который не влияет на итоговое определение победителя.
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт впервые вошел в первую пятерку претендентов. Центровые Никола Йокич («Денвер») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия») продолжают лидировать.
Рейтинг претендентов на награду MVP сезона-2021/22:
1. Никола Йокич, «Денвер» (место на прошлой неделе: 1)
Статистика: 25,4 очка, 13,8 подбора, 7,9 передачи
2. Джоэл Эмбиид, «Филадельфия» (2)
Статистика: 29,8 очка, 11,1 подбора, 4,4 передачи
3. Яннис Адетокумбо, «Милуоки» (3)
Статистика: 29,3 очка, 11,5 подбора, 6,0 передачи
4. Демар Дерозан, «Чикаго» (9)
Статистика: 28,1 очка, 5,3 подбора, 5,1 передачи.
5. Джа Морэнт, «Мемфис» (6)
Статистика: 27,6 очка, 5,9 подбора, 6,6 передачи
Стефен Карри («Голден Стэйт»), который неделю назад занимал 5-е место, опустился на 8-ю строчку.
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