Джа Морэнт вошел в пятерку претендентов на награду MVP. Йокич и Эмбиид продолжают лидировать

Официальный сайт НБА обновил рейтинг претендентов на звание самому ценному игроку сезона, который не влияет на итоговое определение победителя.

Разыгрывающий Джа Морэнт впервые вошел в первую пятерку претендентов. Центровые («Денвер») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия») продолжают лидировать.

Рейтинг претендентов на награду MVP сезона-2021/22:

1. Никола Йокич, «Денвер» (место на прошлой неделе: 1)

Статистика: 25,4 очка, 13,8 подбора, 7,9 передачи

2. , «Филадельфия» (2)

Статистика: 29,8 очка, 11,1 подбора, 4,4 передачи

3. , «Милуоки» (3)

Статистика: 29,3 очка, 11,5 подбора, 6,0 передачи

4. Демар Дерозан, «Чикаго» (9)

Статистика: 28,1 очка, 5,3 подбора, 5,1 передачи.

5. Джа Морэнт, «Мемфис» (6)

Статистика: 27,6 очка, 5,9 подбора, 6,6 передачи

(«Голден Стэйт»), который неделю назад занимал 5-е место, опустился на 8-ю строчку.

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