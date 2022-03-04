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    Джа Морэнт вошел в пятерку претендентов на награду MVP. Йокич и Эмбиид продолжают лидировать

    Теги Мемфис НБА Стефен Карри Демар Дерозан Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Джа Морэнт Баскетбол

    Официальный сайт НБА обновил рейтинг претендентов на звание самому ценному игроку сезона, который не влияет на итоговое определение победителя.

    Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт впервые вошел в первую пятерку претендентов. Центровые Никола Йокич («Денвер») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия») продолжают лидировать.

    Рейтинг претендентов на награду MVP сезона-2021/22:

    1. Никола Йокич, «Денвер» (место на прошлой неделе: 1)

    Статистика: 25,4 очка, 13,8 подбора, 7,9 передачи

    2. Джоэл Эмбиид, «Филадельфия» (2)

    Статистика: 29,8 очка, 11,1 подбора, 4,4 передачи

    3. Яннис Адетокумбо, «Милуоки» (3)

    Статистика: 29,3 очка, 11,5 подбора, 6,0 передачи

    4. Демар Дерозан, «Чикаго» (9)

    Статистика:  28,1 очка, 5,3 подбора, 5,1 передачи.

    5. Джа Морэнт, «Мемфис» (6)

    Статистика: 27,6 очка, 5,9 подбора, 6,6 передачи

    Стефен Карри («Голден Стэйт»), который неделю назад занимал 5-е место, опустился на 8-ю строчку.

    Гонка за MVP НБА: Йокич и Эмбиид вышли в лидеры, Карри отстал, «Бруклин» развалился без Дюрэнта

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