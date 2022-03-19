Леброн Джеймс – о 3-очковом Уэстбрука: «Большое попадание от большого игрока»

Лидер после матча с «Рэпторс» (128:123 ОТ) отдал должное разыгрывающему .

Уэстбрук совершил перехват на своей половине, прошел через всю площадку и перевел игру с в овертайм 3-очковым попаданием за 0,4 секунды до финальной сирены.

«Расселл продемонстрировал понимание игры и высокий IQ в том эпизоде. Большое попадание от большого игрока», – заявил Джеймс.

Леброн набрал 36 очков, 19 из них пришлись на четвертую четверть и овертайм.

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