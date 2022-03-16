Леброн отчитал Хортон-Такера за то, что тот не отдал передачу открытому Кармело

Звездный форвард «Лейкерс» в концовке вчерашнего матча против отчитал своего партнера по команде за эгоистичную игру.

За три минуты до конца встречи Хортон-Такер пошел в проход, несмотря на сопротивление двух соперников, и заработал штрафные броски. Леброн остался недоволен решением партнера и указал ему на то, что стоял на трехочковой дуге абсолютно открыт.

Ранее в этом же матче Джеймс жестко отчитал одноклубников за пассивную игру в защиту, а также выругался на за то, что тот уклонился от мяча, когда Леброн отдал ему передачу.

«Лейкерс» в итоге уступили со счетом 103:114. Калифорнийцы идут 9-ми на Западе (29-39).

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