Леброн хотел, чтобы «Лейкерс» подписали Дерозана, но фронт-офис не дал тому третий год в контракте

Инсайдер Yahoo! Sports Крис Хэйнс подтвердил, что и руководство перед сезоном-2021/22 хотели подписать («Чикаго»). Однако фронт-офис не захотел давать Дерозану третий год в контракте, чтобы освободить место в платежке в 2023 году, и переключился на Расселла Уэстбрука.

Ранее об этом рассказала инсайдер ESPN Рамона Шелберн.

«У них был выбор между Бадди Хилдом, Расселлом Уэстбруком и Демаром Дерозаном. «Лейкерс» выбрали Уэстбрука, Леброн с Дэвисом были частью этого процесса. В варианте с Дерозаном «Лейкерс» не захотели давать ему контракт на три года», – заявила Шелберн.

«Лейкерс» выменяли из «Вашингтона», а Дерозан подписал 3-летний контракт на 81 миллион долларов с .

Демар Дерозан вновь доминирует в регулярке НБА. Но мы по-прежнему уверены, что он оплошает в плей-офф