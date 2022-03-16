Леброн хотел, чтобы «Лейкерс» подписали Дерозана, но фронт-офис не дал тому третий год в контракте

Инсайдер Yahoo! Sports Крис Хэйнс подтвердил, что Леброн Джеймс и руководство «Лейкерс» перед сезоном-2021/22 хотели подписать Демара Дерозана («Чикаго»). Однако фронт-офис не захотел давать Дерозану третий год в контракте, чтобы освободить место в платежке в 2023 году, и переключился на Расселла Уэстбрука.
Ранее об этом рассказала инсайдер ESPN Рамона Шелберн.
«У них был выбор между Бадди Хилдом, Расселлом Уэстбруком и Демаром Дерозаном. «Лейкерс» выбрали Уэстбрука, Леброн с Дэвисом были частью этого процесса. В варианте с Дерозаном «Лейкерс» не захотели давать ему контракт на три года», – заявила Шелберн.
«Лейкерс» выменяли Расселла Уэстбрука из «Вашингтона», а Дерозан подписал 3-летний контракт на 81 миллион долларов с «Чикаго».
Демар Дерозан вновь доминирует в регулярке НБА. Но мы по-прежнему уверены, что он оплошает в плей-офф