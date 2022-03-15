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    Леброн со всей силы швырнул мяч в Скотти Барнса, пытаясь достать его из аута

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс Торонто НБА видео Скотти Барнс Баскетбол

    «Лейкерс» в понедельник потерпели домашнее поражение от «Рэпторс» (103:114).

    В одном из эпизодов встречи лидер «озерников» Леброн Джеймс со всей силы бросил мяч в новичка канадцев Скотти Барнса, пытаясь достать его из аута.

    По ходу встречи Джеймс не скрывал недовольства. Во второй четверти он жестко отчитал одноклубников при «-19».

    После игры Леброн не стал общаться с прессой.

    Калифорнийцы идут 9-ми на Западе (29-39).

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